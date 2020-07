Mont Mosan

Meisje (5) breekt been in Belgische dinomolen

Een 5-jarig meisje is afgelopen zaterdag gewond geraakt in het Waalse recreatiepark Mont Mosan. Ze brak haar been toen een draaimolen met dino's na de rit plots weer in beweging kwam. Dat melden Belgische media.



Het meisje had samen met haar vader een ritje gemaakt in een molen Le Carrou Dino. Toen ze uitstapten, begon de attractie weer te draaien. De kleuter kwam daarbij onder een karretje terecht. Haar vader wist zijn dochter met hulp van een medewerker te redden. Ze is met een gebroken been naar het ziekenhuis gebracht.





De eigenaar van het park, Jean-Marc Vanberg, onderzoekt wat er precies is misgegaan. Vorig jaar vond er ook al een ongeluk plaats bij de draaimolen. Destijds raakte een 2-jarig meisje zwaargewond toen ze onder de veiligheidsbeugel doorglipte.



Zeeleeuwen

Mont Mosan is een kinderpark waar kleine attracties, een speeltuin en enkele dierenverblijven te vinden zijn. Er worden ook shows gegeven met onder meer papegaaien en zeeleeuwen.

