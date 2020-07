Nieuws

Nostalgische attractie afgebrand in Engelse badplaats

Treurig nieuws voor nostalgici: in de Engelse badplaats Blackpool heeft vrijdagnacht brand gewoed op de Central Pier. Daarbij is een iconische attractie in vlammen opgegaan. Van de Waltzer, een rupsbaan met roterende karretjes, is niets meer over.



De brand ontstond rond 03.00 uur. Ongeveer vijftig brandweerlieden rukten uit om het vuur te bedwingen. Ze hadden het geluk aan hun zijde, want er stond nauwelijks wind en bovendien was het eb. De brandweer kon daardoor ook vanaf het strand blussen en wist de pier grotendeels te redden.





Wel raakte een andere rupsbaan, grenzend aan de Waltzer, ernstig beschadigd. Ook een onderhoudsruimte liep averij op. De Central Pier stamt uit 1868 en is de middelste van de drie pieren in Blackpool. Hij staat vol met vooral oudere kermisattracties en -spellen.



Aangetast

Vorige week mocht de pier na een maandenlange sluiting in verband met het coronavirus eindelijk weer gasten ontvangen. Uit onderzoek is gebleken dat de constructie van de Central Pier niet is aangetast. De eigenaar hoopt morgen weer open te gaan.

