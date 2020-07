Thorpe Park Resort

Attractiepark zet metaaldetectors in na steekpartij

Alle bezoekers van het Britse attractiepark Thorpe Park moeten vanaf vandaag door een metaaldetector als ze naar binnen willen. Gisteren vond in het pretpark een steekpartij plaats, waarbij een man ernstig gewond raakte. Twee bezoekers zijn aangehouden voor poging tot moord.



De dader wist dus een mes mee naar binnen te smokkelen. In Thorpe Park werden de afgelopen jaren al metaaldetectors gebruikt. Sinds de poorten van het park op 4 juli weer opengingen, stond de beveiligingsapparatuur echter uit. Naar aanleiding van het incident van zaterdag worden de detectors nu toch weer gebruikt.





ZIE OOK: Steekpartij in Engels pretpark: mannen opgepakt voor poging tot moord



Dat resulteerde vanochtend voor een gigantisch lange rij bij de ingang, zo blijkt uit berichtgeving van fansite Thrill Nation. In verband met de drukte bleef Thorpe Park een uur langer geopend dan gepland, namelijk tot 18.00 uur. "Bedankt voor jullie begrip en geduld bij binnenkomst", meldde het park op social media.



Videobeelden

De verdachten van de steekpartij zitten nog vast. Ondertussen is de politie op zoek naar getuigen, met name als ze videobeelden van het voorval hebben gemaakt.

















ZIE OOK: Video: vechtpartij bij achtbaan Parc Astérix