Nieuwe regel in Denemarken: mondkapje vervangen na elk achtbaanritje

In Deense attractieparken geldt sinds kort een opvallende regel. Het dragen van een mondkapje in heftige attracties was al verplicht. Nu heeft de overheid bepaald dat pretparkbezoekers hun mondmasker na elke rit moeten weggooien. Het is niet toegestaan om twee keer een ritje te maken met hetzelfde masker.



Dat bevestigen woordvoerders van verschillende grote Deense pretparken aan Looopings. Wie tien keer achter elkaar in een achtbaan stapt, zal dus minstens tien mondmaskers moeten gebruiken.





Fårup Sommerland hanteert de regel in de rollercoasters Falken, Orkanen, Lynet en Saven en de thrillride Hvirvelvinden. Tivoli Gardens in hoofdstad Kopenhagen deelt gratis mondkapjes uit aan bezoekers. Daar zijn maskers verplicht bij de attracties Dæmonen, Mælkevejen, Monsunen, Vertigo, Tik Tak en Rutschebanen.



Kopen

In Djurs Sommerland gaat het om de vier achtbanen Juvelen, Piraten, DrageKongen en Skatteøen en de frisbee Tigeren. "Je kunt je eigen masker meenemen, of ter plekke een masker kopen voor 5 Deense kroon per stuk", laat het park weten. Dat is ongeveer 65 eurocent.



Pretpark Bakken vraagt bezoekers om mondkapjes te dragen in vijf verschillende attracties. Eerder werden ze gratis weggeven. Sinds gisteren kosten ze 20 Deense kroon (2,70 euro) voor een zak van tien stuks.



Versoepeld

In mei besloten de Deense autoriteiten dat in achtbaantreinen steeds slechts één huishouden tegelijk plaats mocht nemen, om het risico op coronabesmettingen te verkleinen. Dat zorgde voor een enorme capaciteitsverlaging en gigantische wachtrijen. Inmiddels is die regel versoepeld.

