Video: Europa-Park legt de laatste hand aan Piraten in Batavia

Europa-Parks nieuwste attractie Piraten in Batavia is bijna af. In een nieuwe video op YouTube laat het Duitse attractiepark zien hoe de laatste hand wordt gelegd aan de langverwachte bootjesdarkride, die eind deze maand opengaat voor publiek. Nu de decors voltooid zijn, ligt de focus op licht, geluid en andere speciale effecten.



De ruim twaalf minuten durende video geeft veel details van de scènes prijs. Ook de animatronics in de attractie komen uitgebreid in beeld. Die zijn afkomstig van drie verschillende leveranciers: Hofmann Figuren, LifeFormations en Garner Holt Productions. Garner Holt leverde eerder al figuren voor bijvoorbeeld Symbolica en Baron 1898 in de Efteling.





Alleen het programmeren van de animatronics kost al drie weken. Verder wordt er gewerkt met videoprojecties, geureffecten, Gespecialiseerde showdesigners zorgen ervoor dat alle elementen op het juiste moment geactiveerd worden, zodra een boot een sensor passeert. Inmiddels is de baan gevuld met water. De eerste testvaarten zijn al achter de rug.



Acht containers

Het verhaal van Piraten in Batavia speelt zich af in Nederlands-Indië. Om de decors zo authentiek mogelijk te maken, hebben medewerkers tien dagen door Indonesië gereisd om ter plekke spullen in te kopen. Uiteindelijk werden acht containers vol met decoraties naar Europa-Park verscheept. Wat te groot was om te vervoeren, werd ter plekke zo goed mogelijk nagebouwd.



Piraten in Batavia kent een bijzondere geschiedenis. De iconische attractie uit 1987 werd de afgelopen maanden volledig opnieuw opgebouwd na een grote brand, met nieuwe decors en een aangepaste verhaallijn. Op dinsdag 28 juli vindt de officiële opening plaats.

