Bellewaerde

Vijftig bezoekers uit Belgisch pretpark gezet na weigeren mondkapje

Pretpark Bellewaerde in het Belgische Ieper treedt keihard op tegen bezoekers die de coronaregels niet naleven. Vrijdag is een groep van zo'n vijftig bezoekers uit het park gezet omdat zij weigerden mondkapjes te dragen. Dat bevestigt directeur Stefaan Lemey aan Looopings, na berichtgeving van Vlaamse media.



Bellewaerde investeerde naar eigen zeggen 400.000 euro in extra veiligheidsmaatregelen, zoals desinfectiepunten, informatieborden en symbolen op de grond. Bovendien lopen er beveiligers rond die controleren of bezoekers zich aan de regels houden. "We gaan die inspanningen niet teniet laten doen door bezoekers die dwarsliggen", aldus Lemey.





ZIE OOK: Belgisch pretpark zet extra beveiligers in zodat bezoekers zich aan coronaregels houden



Hij heeft begrip voor personen die hun mondmasker een keer vergeten op te zetten. "Maar wie echt weigert om mee te werken, vliegt eruit. Je kan dat streng vinden. Maar we zijn dat verplicht ten opzichte van de andere bezoekers die zich wel aan de regels houden en die erop rekenen dat ze in alle veiligheid naar ons park kunnen komen."



Attracties

In Bellewaerde is het dragen van mondkapjes verplicht in wachtrijen, attracties, restaurants, toiletten en souvenirwinkels. Op paden en pleinen mogen de maskers weer af. Er geldt een beperkte capaciteit zodat iedereen genoeg afstand kan houden. Het park is onderdeel van Compagnie des Alpes, net als onder meer de Walibi-parken.

ZIE OOK: Bellewaerde gaat ook in de winter open