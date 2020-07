Thorpe Park Resort

Steekpartij in Engels pretpark: mannen opgepakt voor poging tot moord

Bij een steekpartij in het Engelse pretpark Thorpe Park is zaterdag een bezoeker ernstig gewond geraakt. Twee mannen van in de twintig zijn aangehouden op verdenking van poging tot moord. Het voorval gebeurde rond sluitingstijd - 17.00 uur - op de grote brug richting de uitgang van het park.



Volgens de politie ontstond er op de brug een ruzie tussen twee groepen bezoekers. Het slachtoffer - een man van in de twintig - heeft een grote snijwond bij zijn maag. Hij is in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Verder vielen er geen gewonden.





Na het incident werd de uitgang van het attractiepark in Chertsey korte tijd afgesloten voor publiek, in afwachting van de politie. Dat zorgde voor chaotische situaties, waarbij vertrekkende bezoekers terug het park in gestuurd werden. Een ooggetuige op Twitter vertelt dat hij "overal bloed op de grond" zag.



Getuigen

De politie is een onderzoek gestart. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. "De gezondheid en veiligheid van onze gasten is onze belangrijkste prioriteit", laat Thorpe Park weten in een verklaring op social media. "In meer dan veertig jaar tijd hebben we nog nooit zo'n incident meegemaakt."



Vandaag gaat het park gewoon open als gepland. Thorpe Park benadrukt dat bezoekers wel degelijk veilig zijn. "We kunnen iedereen verzekeren dat het voorval van gisteren een geïsoleerd incident was. We hebben een uitstekende staat van dienst op het gebied van veiligheid en we zijn ervan overtuigd dat we de juiste procedures volgen en de noodzakelijke maatregelen genomen hebben om onze gasten veilig te houden."









