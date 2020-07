Attractie- & Vakantiepark Slagharen

4D-theater in Attractiepark Slagharen weer open

El Teatro, de 4D-bioscoop van Attractiepark Slagharen, is weer toegankelijk. Toen het Overijsselse pretpark eind mei openging, bleef het filmtheater dicht in verband met de coronamaatregelen. Vanaf dit weekend kunnen bezoekers er alsnog terecht voor de nieuwe korte animatiefilm Storks.



Die draait meerdere keren per dag, zowel in het Nederlands als in het Duits. "In de eerste paar dagen is de film zeer goed bezocht", weet een woordvoerster. Om anderhalve meter afstand tussen toeschouwers te garanderen, werd de capaciteit van het theater verlaagd. Sommige zitplaatsen zijn afgesloten.





Eerder deze maand heropende eetgelegenheid The Music Hall al, met een beperkt aantal tafels en stoelen. De shows ontbreken daar nog. Er kwam straatentertainment voor in de plaats. Verder worden bezoekers opnieuw welkom geheten in restaurant Crazy Horse Saloon. De menukaart is vernieuwd.



Schommelschip

Op dit moment zijn matjesglijbaan Mountain Slide, schommelschip The Pirate en klimparcours Black Hill Ranger Path nog buiten bedrijf. Wanneer die weer in gebruik genomen kunnen worden, is op dit moment niet duidelijk.





