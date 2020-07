Efteling

Efteling verplaatst wachtrij van Joris en de Draak

De wachtrij van Efteling-achtbaan Joris en de Draak is verplaatst. Het attractiepark bouwde met behulp van houten stellages en transparante platen een nieuwe rij, die begint onder de eerste looping van de naastgelegen Python. Bezoekers worden vervolgens via een extra lus richting vakantieverblijf Villa Pardoes naar de reguliere ingang gestuurd.



Omdat gezelschappen met volwassenen tegenwoordig voortdurend anderhalve meter afstand moeten houden, bleek de standaardrij van de achtbaan te kort. De afgelopen weken werden bezoekers naar een afgebakend gebied achter wildwaterbaan Piraña geleid als ze een ritje wilde maken in Joris en de Draak.





Nu is er een iets permanentere oplossing, met spatschermen. De externe zigzagrij loopt verder langs het station en de baan van de rollercoaster, tot aan het moeras waar draak Edna te vinden is. De enorme animatronic staat al een hele poos stil, tot groot verdriet van Efteling-fans.



Single riders

Naast de normale wachtrij bij Joris en de Draak experimenteert de Efteling momenteel met een speciale wachtrij voor jongeren tot 18 jaar. Zij hoeven tijdens het wachten en in de attractie geen afstand te houden, waardoor de volledige capaciteit benut kan worden. Voor de jongerenrij wordt de oude wachtrij voor single riders gebruikt.

























































