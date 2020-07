Walibi Belgium

Foto's: nieuwe achtbaan Walibi Belgium gaat de hoogte in

De bouw van de nieuwe achtbaan in Walibi Belgium gaat als een speer. Slechts enkele dagen nadat de eerste onderdelen arriveerden op de bouwplaats, staat een deel van de constructie al overeind. Foto's genomen vanuit mijntrein Calamity Mine laten zien dat één van de spectaculaire elementen in aanbouw is.



Walibi Belgium zet de hoogste en snelste achtbaan van de Benelux neer: een 50 meter hoge mega coaster van de Liechtensteinse fabrikant Intamin. De baan is donkergroen met donkergrijze ondersteuningen. Ondanks de coronacrisis gaat het kostbare project gewoon door. In 2021 moet de opening plaatsvinden.





De 1200 meter lange achtbaan wordt onderdeel van een nieuw Afrikaans themagebied aan de rand van het park, in de buurt van familieachtbaan Tiki-Waka en darkride Challenge of Tutankhamon. Een naam is nog niet bekend. De topsnelheid komt naar verwachting ergens te liggen tussen 110 en 115 kilometer per uur.





























