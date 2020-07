Walibi Holland

Speciale Walibi-mondkapjes te koop in Walibi Holland

In Walibi Holland worden sinds afgelopen weekend mondkapjes in Walibi-stijl verkocht. De felrode mond- en neusmaskers zijn aan de zijkanten voorzien van een subtiel zwart labeltje met het Walibi-logo, in rode letters. Ze kosten 4,95 euro per stuk.



Van de stoffen maskers - met een zwarte elastische band - bestaat één variant. Ze zijn verkrijgbaar bij de W.A.B Shop, te vinden bij de uitgang van lanceerachtbaan Xpress in de overdekte Hall of Fame.





Waar pretparken in België, Duitsland en Frankrijk bezoekers verplichten om mondkapjes te dragen, gelden in de Nederlandse parken totaal andere regels. In de achtbanen van Walibi mag het zelfs helemaal niet: het park verbiedt het dragen van mondmaskers in snelle attracties.



Direct contact

In Nederland zijn mondkapjes momenteel alleen verplicht in het openbaar vervoer en in vliegtuigen. Personeelsleden van Walibi die in direct contact komen met bezoekers, dragen ze ook niet. Zij houden het bij plastic handschoentjes en in een enkel geval een spatscherm.









