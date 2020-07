Walibi Holland

Walibi Holland heropent 54 meter hoge Skydiver

De Skydiver in Walibi Holland is weer operationeel. Toen het pretpark eind mei heropende, bleef de 54 meter hoge betaalattractie dicht vanwege de geldende coronamaatregelen. Medewerkers moeten namelijk dicht in de buurt komen van bezoekers als ze hen vastzetten in een harnas.



Nu heeft Walibi alsnog toestemming gekregen om de skydive-attractie te openen. Personeelsleden dragen spatschermen voor hun gezicht en plastic handschoentjes. Bovendien moeten passagiers hun handen desinfecteren voordat ze een vlucht maken. Er worden geen mondkapjes gebruikt.





De Skydiver - voor één, twee of drie personen - haalt een topsnelheid van zo'n 120 kilometer per uur. Voor een vlucht moet normaal gesproken 38 euro betaald worden. Vóór 12.00 uur worden lagere tarieven gehanteerd. Er geldt een minimale lengte van 1.55 meter en een maximaal gewicht van 150 kilo per persoon.



Virtual reality

De attractie is te vinden in themagebied Wilderness, tegenover hybrid coaster Untamed. In verband met corona zijn virtualreality-beleving NeuroGen en botsauto's Tequila Taxi's op dit moment nog wel buiten gebruik. Thrillride G-Force kampt met een technisch probleem.













