Efteling-bezoekers moeten bezoek aan Raveleijn weer reserveren

Efteling-bezoekers die paardenshow Raveleijn willen zien, hebben vanaf vandaag weer een reservering nodig. Dat was eerder ook al het geval, maar eind 2018 schakelde het attractiepark het reserveringssysteem bij de voorstelling uit. Sindsdien werd een vrije inloop gehanteerd.



Omdat de capaciteit van de showarena door corona nu drastisch verlaagd is, moesten de afgelopen weken veel mensen teleurgesteld worden. De Efteling heeft derhalve besloten om het reserveringssysteem nieuw leven in te blazen. In tegenstelling tot voorheen kunnen bezoekers geen gebruik maken van speciale ticketautomaten.





Reserveringen zijn nu in principe alleen digitaal te verkrijgen, via de officiële Efteling-app. App-gebruikers kunnen een zogeheten Boarding Pass aanvragen voor maximaal zes personen. Efteling-medewerkers scannen de reserveringen bij de entreepoort van Raveleijn.



Smartphone

Wie geen smartphone heeft, kan zich wenden tot personeelsleden bij de ingang. "Per show wordt een bepaald aantal tickets vrijgehouden, zodat mensen zich ook bij de poort kunnen melden voor een plekje", meldt een woordvoerster aan Looopings.



Omdat er per show minder mensen toegelaten kunnen worden - in verband met verplichte afstand op de tribunes - koos de Efteling voor enkele bezuinigingen. Zo ontbreekt de grote vuurspuwende draak nu. De coronaversie van Raveleijn duurt nog maar elf minuten in plaats van ruim 25 minuten.

