Disneyland Paris

Disneyland Paris blokkeert actiefoto's als bezoekers mondkapje afzetten

Als bezoekers van Disneyland Paris ervoor kiezen om geen mondkapje te dragen in de attracties, kan dat consequenties hebben. In de Disney-parken is het dragen van een mond- en neusmasker overal verplicht, behalve tijdens het eten en drinken. Ook in de achtbanen en darkrides mogen de maskers niet af.



Wie dat tóch doet, kan hoogstwaarschijnlijk geen herinnering aan een ritje mee naar huis nemen. Disney-medewerkers hebben de opdracht gekregen om actiefoto's zo snel mogelijk te blokkeren wanneer passagiers hun mondkapje niet of verkeerd dragen.





Een foto verschijnt dan niet op de schermen bij de uitgang van een attractie. In plaats daarvan is een slotje te zien. Op die manier moet het afzetten van mondkapjes zo veel mogelijk ontmoedigd worden.



Big Thunder Mountain

Op dit moment worden er foto's gemaakt in vier attracties in Disneyland Paris. Dat zijn Big Thunder Mountain, Pirates of the Caribbean, Star Wars Hyperspace Mountain en The Twilight Zone Tower of Terror.

