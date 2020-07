Plopsaland De Panne

Plopsaland stopt al na één dag met aparte dag- en avondbezoeken

Plopsaland De Panne gooit losse tijdvakken al na één dag overboord. Eigenlijk zou het Vlaamse attractiepark deze zomer op alle woensdagen en zaterdagen werken met twee aparte tijdsloten: 10.00 tot 18.00 uur en 18.00 tot 22.00 uur. Afgelopen woensdag gebeurde dat voor het eerst.



In de praktijk bleek het niet te werken, vertelt een woordvoerder aan Looopings. Bezoekers met een dagticket begrepen niet ze het park om 18.00 uur weer moesten verlaten. "Mensen dachten dat het zoals voorgaande jaren zou zijn", aldus de voorlichter.





"We willen geen verwarring en valse verwachtingen scheppen." Daarom zijn dagtickets voortaan weer de hele dag geldig. "Iedereen kan opnieuw een lange dag van het park genieten."



Augustus

Een regulier entreebewijs kost deze zomer 38,50 euro. Avondtickets - geldig vanaf 18.00 uur - blijven beschikbaar voor 28,50 euro. Plopsaland is tot en met eind augustus op woensdagen en zaterdagen tot 22.00 uur geopend. Op de andere dagen sluit het park om 18.00 uur.



Het oorspronkelijke idee was om gedurende de dag twee verschillende groepen binnen te laten, zodat de capaciteit in coronatijd zo optimaal mogelijk benut kon worden. Ook andere pretparken die eerder kozen voor losstaande tijdvakken, kwamen daar later weer op terug. Zo stapten de Julianatoren, het Dolfinarium en de Efteling al af van aparte shifts.

