Efteling

Efteling-sprookje De Zes Zwanen weer toegankelijk dankzij aanpassingen

Efteling-bezoekers kunnen weer een vaartochtje maken bij De Zes Zwanen in het Sprookjesbos. Door corona was de mini-attractie de afgelopen maanden buiten gebruik. Nu zijn er aanpassingen verricht om ervoor te zorgen dat de boottocht voldoet aan de coronaregels.



De deuren van de bootjes - in de vorm van zwanenvleugels - werden vervangen door metalen platen. Verder zijn in de wachtrij spatschermen geplaatst, om te voorkomen dat bezoekers te dicht bij elkaar in de buurt komen. Rode en witte tape op de grond laat zien hoeveel afstand er minimaal gehouden moet worden.





Alle Efteling-attracties die eerder dicht moesten vanwege corona, zijn nu weer operationeel. De afgelopen weken werden het Avonturen Doolhof bij Monsieur Cannibale en bootjesmolen Polka Marina ook al in gebruik genomen. De Sprookjesboom houdt zich voorlopig koest, maar dat heeft te maken met een technische storing.







