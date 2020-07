Sea Life Scheveningen

Video: duiker Sea Life Scheveningen in de billen gebeten door schildpad

Een duiker van Sea Life Scheveningen had onlangs een bijzonder onderonsje met een schildpad. Tijdens het schoonmaken van de grote onderwatertunnel van de toeristische trekpleister werd de medewerker in de billen gebeten door schildpad Ernie. Dat is te zien in een video van de werkzaamheden.



De onderwatertunnel van Sea Life is gevuld met 180.000 liter water. Elk kwartaal moet het aquarium schoongemaakt worden. "Deze taak wordt volbracht door duikers die zich met een zuurstoffles onder water begeven tussen de zwartpuntrifhaaien en de schildpad", zegt een woordvoerster.





ZIE OOK: Amsterdam Dungeon denkt dat ratten coronavirus kunnen ruiken



Voor de haaien zijn de duikers niet bang. "Waar je wel als duiker voor moet oppassen is schildpad Ernie." In het filmpje is te zien hoe het brutale dier de duiker in zijn billen bijt en aan zijn helm hapt. "Gelukkig heeft hij een beschermend duikpak aan, maar aangenaam is anders", lacht de voorlichtster.

ZIE OOK: Coronacrisis: Legoland Scheveningen moet op zoek naar nieuwe openingsdatum