Efteling

Nieuw in de Efteling: aardbeien met slagroom, chocolade en Oreo-stukjes

Zoetekauwen komen deze zomer aan hun trekken in de Efteling. Bij De Gulden Gaarde, de eetgelegenheid bij de uitgang van Droomvlucht, is vanaf nu een nieuwe lekkernij verkrijgbaar. Bezoekers kunnen daar aardbeien gedipt in chocolade of room en Oreo-stukjes bestellen.



De aardbeienspiesen met chocolade kosten 3,75 euro per stuk, die met room en Oreo 4,75 euro. Ook een aardbeiensmoothie (2,60 euro) behoort tot de mogelijkheden. Verder staan er verse aardbeien met (4,05 euro) of zonder slagroom (3,50 euro) op het menu.





De Efteling verkoopt sinds afgelopen najaar al fruit ondergedompeld in chocolade bij Kogeloog, het verkooppunt tegenover Langnek in het Sprookjesbos. Daar bestaat het aanbod uit banaan, appel, ananas en marshmallows.

