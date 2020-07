Walibi Holland

Vernieuwde attractie Walibi Holland in de problemen door kapot onderdeel

Walibi Holland heeft de onlangs vernieuwde attractie G-Force gesloten vanwege een technisch defect. Bij de thrillride moet een kapot onderdeel vervangen worden, meldt een woordvoerster van het pretpark aan Looopings. Daarom staat de molen voorlopig stil.



De enterprise-attractie is onderdeel van themagebied Speed Zone, dat dit jaar opgeknapt werd. Tijdens de renovatie kreeg G-Force onder andere een nieuw kleurenschema. Ook werd de controleruimte opnieuw gedecoreerd, met autobanden en stoplichten.





Vanwege de werkzaamheden staat er tijdelijk een blauwe tent naast de molen. "Het nieuwe onderdeel wordt nu gemonteerd", weet de voorlichtster. "Naar verwachting is de attractie maandag weer operationeel." G-Force stamt uit 1989. Sinds 1998 staat het gevaarte in Walibi.





