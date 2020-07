Phantasialand

Geen wintersluiting Phantasialand: pretpark blijft dit jaar gewoon open

Phantasialand verlengt het pretparkseizoen van 2020. Aangezien het Duitse attractiepark in het voorjaar gesloten moest blijven vanwege het coronavirus, kiest het management ervoor om de traditionele sluiting in het najaar te schrappen. Het zomerseizoen zal dit jaar naadloos overgaan in de winterperiode, zonder tussentijdse sluiting.



Eigenlijk zou het zomerseizoen duren tot en met 1 november. Dat wordt nu vrijdag 20 november. Vanaf zaterdag 21 november staat Phantasialand in het teken van winterfestival Wintertraum. Het park is dan dagelijks geopend tot en met eind januari, met uitzondering van 24 en 25 december en enkele maandagen en dinsdagen in januari.





Op die manier hoopt Phantasialand de verloren dagen uit het voorjaar deels in te kunnen halen. "Dankzij deze doorlopende opening bieden we onze gasten drie weken extra de tijd om te lachen, te dromen en te genieten: gedeelde momenten die juist nu zo waardevol zijn", zo luid de promotietekst.



Achtbaan

Tijdens de winterperiode van Phantasialand zijn doorgaans alle grote attracties operationeel, met uitzondering van wildwaterbaan River Quest. Wanneer de nieuwe achtbaan F.L.Y. opengaat, is nog niet bekend. De mysterieuze attractie is al jaren in aanbouw.

