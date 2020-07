Disneyland Paris

Bezoekersaantallen Disneyland Paris licht gedaald in 2019

Disneyland Paris heeft het afgelopen jaar iets minder bezoekers ontvangen dan een jaar eerder. In 2019 trok het Disney-resort 14,99 miljoen bezoekers, tegenover 15,14 miljoen in 2018. Ondanks de lichte daling blijft Disney wel de nummer één van Europa.



Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Amerikaanse Themed Entertainment Association. Het Disneyland Park verwelkomde vorig jaar 9,74 miljoen bezoekers. Dat waren er in 2018 nog 9,84 miljoen. Het aangrenzende Walt Disney Studios Park was in 2019 goed voor 5,24 miljoen gasten. Een jaar eerder waren dat er nog 5,29 miljoen.





De Disney-parken staan respectievelijk op de eerste en vierde plaats in de top twintig van best bezochte Europese pretparken. Het Duitse Europa-Park haalt de tweede plek met 5,7 miljoen bezoekers, de Efteling moet met 5,26 miljoen gasten genoegen nemen met plaats drie.



Daling

Daarmee was de Efteling voor het tweede jaar op rij populairder dan het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris. Voor 2020 wordt voor alle Europese parken een enorme daling verwacht. Vanwege het coronavirus waren de pretparken maandenlang gesloten. Deze zomer wordt overal gewerkt met een beperkte capaciteit.

