Kermis

Geen Oktoberfest in München dit jaar, maar wel zomerkermis

Het wereldberoemde Oktoberfest in München gaat dit jaar niet door, maar deze zomer zijn er in de Duitse stad wel enkele kermisattracties te vinden. Onder de noemer Sommer in der Stadt is er een alternatief evenement op touw gezet, met attracties, optredens, sportactiviteiten, marktkramen, eetgelegenheden en bierhallen.



Op die manier hoopt het stadsbestuur toch nog iets van entertainment te kunnen bieden in coronatijd. Sommer in der Stadt vindt tot begin september plaats op verschillende pleinen in München. Het attractieaanbod bestaat onder andere uit spinning coaster Heidi The Coaster, zweefmolen Bayern Tower en wildwaterbaan Rio Rapidos.





Andere grote attracties zijn de Break Dance, afterburner Free Style, spiegelpaleis Jumanji, funhouse Lach+Freu-Haus en het Willenborg-reuzenrad. Veel Duitse kermisexploitanten zitten al maanden zonder inkomsten doordat grote kermissen geannuleerd worden. Voor hen zijn alternatieven zoals in München meer dan welkom.

