Efteling Theater wordt weer gebruikt voor gratis parkshows

De Efteling gaat het Efteling Theater weer gebruiken voor gratis parkshows. Bezoekers kunnen deze zomer kijken naar een nieuwe voorstelling: het Sprookjesboom Zomerconcert. Sinds 2008 werd de theaterzaal alleen nog gebruikt voor avondvullende musicals, waar extra voor betaald moet worden.



Eigenlijk had deze zomer de theatershow CARO opgevoerd moeten worden in het Efteling Theater. Vanwege de coronacrisis gaat dat niet door. In plaats daarvan komt de nieuwe vrij toegankelijke familieshow met Sprookjesbos-handpoppen. Die zal vanaf aanstaande zaterdag dagelijks ieder uur te zien zijn tussen 11.00 en 16.00 uur.





Er zijn dus zes voorstellingen per dag. Het verhaal gaat over een speciaal concert met de Sprookjesbos-bewoners. Wolf is echter niet blij, want hij ontbreekt op de poster en mag niet meedoen. Daarom smeedt hij een sluw plannetje om daar verandering in te brengen.



Reserveren

Het Sprookjesboom Zomerconcert duurt ongeveer 25 minuten. De deuren van het theater openen een kwartier voor aanvang. Bezoekers kunnen vooraf geen plekken reserveren. Medewerkers wijzen plaatsen toe.

