Inbrekers beklimmen gigantische achtbaan in Engels pretpark

Drie waaghalzen hebben vorige week een ruim 70 meter hoge achtbaan beklommen in het Engelse pretpark Blackpool Pleasure Beach. Ze braken na sluitingstijd in en wilden de nacht doorbrengen op de top van The Big One. Beveiligers staken daar een stokje voor.



Dat melden lokale media. De drie mannen hadden geen klimuitrusting bij zich, maar wél een hangmat. Naar eigen zeggen was het nooit hun bedoeling om overlast te veroorzaken. Ze wilden eerst wat foto's nemen van het uitzicht en vervolgens op grote hoogte onder de sterren slapen.





Beveiligingspersoneel kreeg het trio echter al snel in de smiezen. De inbrekers probeerden nog te vluchten, maar dat mocht niet baten. Ze zijn overdragen aan de politie. Het is nog onbekend welke straf de mannen krijgen.



Hoogste achtbaan

The Big One is 1675 meter lang en haalt volgens het attractiepark een topsnelheid van zo'n 130 kilometer per uur. Ten tijde van de opening in 1994 was het de hoogste achtbaan ter wereld.



Wie een keer legaal de top van de rollercoaster wil beklimmen, kan zich opgeven voor de activiteit 'Walk the Big One'. Voor 55 pond (61 euro) per persoon mogen bezoekers na sluitingstijd onder begeleiding naar de top van de attractie wandelen.

