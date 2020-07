Disneyland Paris

Lange rijen voor souvenirwinkels Disneyland: 70 procent korting op alles

Disneyland Paris geeft enorme kortingen op souvenirs. Bezoekers krijgen op enkele plekken in de Disney-parken tijdelijk maar liefst 70 procent korting op het volledige assortiment. Dat zorgde de afgelopen dagen voor lange rijen.



De actie geldt bij vier verschillende verkooppunten: Plaza West Boutique en Indiana Jones Adventure Outpost in het Disneyland Park en Studio Photo en een kraampje bij het Animagique Theater in het Walt Disney Studios Park. De collectie bestaat onder meer uit knuffels, servies, shirts en Mickey-oortjes.





Abonnementhouders betalen nóg minder. Zij krijgen nog eens 10 procent (Magic Flex- en Magic Plus-jaarkaarten) of 15 procent (Infinity-abonnementen) korting op de producten. Bovendien ontvangen alle klanten gratis extra's zolang de voorraad strekt, zoals oude Mickey-oortjes.



Maandag

Disneyland Paris werd vandaag officieel heropend na een sluiting van vier maanden vanwege het coronavirus. Op maandag en dinsdag waren de parken al toegankelijk voor abonnementhouders.

























