Walibi Holland

Hilarische foto: automobilist ziet Walibi-bussluis over het hoofd

Sommige mensen lezen écht geen borden. Dat bleek vanochtend bij de bussluis bij de ingang van Walibi Holland. Ondanks vier opvallende waarschuwingsborden kwam een automobilist vast te zitten in de sluis. Een voorbijganger fotografeerde het tafereel.



Die hilarische foto gaat nu viral op de website Dumpert, met de titel "Vrouw achter het stuur". Inmiddels is de afbeelding al ruim 80.000 keer bekeken. "Ze zouden er eens een paar duidelijke borden moeten plaatsen", luidt één van de sarcastische reacties. "Iets met bussluis of zo."





Bij de bussluis staan drie borden met waarschuwingen en een verbodsbord met de toevoeging "uitgezonderd lijnbussen". Waarschijnlijk was de weggebruiker op zoek naar een plek om bezoekers af te zetten. Dat gaat tegenwoordig via een aparte rijstrook op de hoofdparkeerplaats.

