Bellewaerde gaat ook in de winter open

Het Belgische pretpark Bellewaerde heeft besloten om ook in de winter open te gaan. Normaal gesproken eindigt het seizoen van het attractiepark begin november. Dit jaar zijn bezoekers ook welkom in alle weekenden van december plus de volledige kerstvakantie, van 19 december tot en met 3 januari.



Dat bevestigt een woordvoerder van Bellewaerde aan Looopings. "We willen onze trouwe abonnees tegemoetkomen naar aanleiding van de verloren dagen in het voorjaar." Vanwege het coronavirus opende het park dit jaar pas op 1 juli. "Zo kunnen we het jaar toch mooi afsluiten."





Bellewaerde nam onlangs de familieachtbaan Wakala in gebruik. "Door het seizoen zo lang mogelijk te trekken, kunnen we onze bezoekers alle kansen geven om onze nieuwe attractie te ontdekken", aldus de voorlichter. Het exacte programma wordt later bekendgemaakt. "Maar het wordt de moeite: we gaan zeker niet voor half werk."



Geschrapt

Tussen 2005 en 2009 kende Bellewaerde al een winteropenstelling, toen onder de noemer 'Winter Bellewaerde Park'. Vanwege tegenvallende bezoekersaantallen is dat evenement uiteindelijk geschrapt.



Onlangs stopte Bellewaerde met de verkoop van abonnementen, in verband met de verlaagde maximumcapaciteit van het park. Sinds kort zijn er online toch weer jaarkaarten verkrijgbaar. Een Season Pass inclusief onbeperkte toegang tot Bellewaerde en het Bellewaerde Aquapark, geldig tot en met 12 februari, kost 79 euro. Dat is exclusief parkeren.

