Tóch een Tilburgse kermis in coronatijd: dit zijn de opvallendste attracties

De Tilburgse kermis, die gisteren officieel van start is gegaan, ziet er door corona dit jaar anders uit dan gebruikelijk. Afgelopen voorjaar werd bekendgemaakt dat het evenement helemaal niet kon doorgaan. Dankzij het versoepelen van de landelijke coronaregels heeft de gemeente het toch voor elkaar gekregen om in elke weken tijd een kermis op te zetten.



Die is wel een stuk kleinschaliger dan gebruikelijk. Normaal gesproken zet Tilburg 's zomers de grootste kermis van de Benelux neer, met zo'n tweehonderd attracties en kramen. In 2020 zijn dat er 'slechts' 55. Officieel wordt dan ook niet gesproken over dé Tilburgse kermis, maar over de Vakantiekermis in Tilburg.





In plaats van een kermislint van enkele kilometers wordt dit keer gewerkt met vier losse pleinen, die afgesloten kunnen worden bij grote drukte. Dat zijn het Besterdplein, het Koningsplein, het Stadhuisplein en de Paleisring. Op die manier hoopt de gemeente altijd te kunnen zorgen voor genoeg ruimte tussen de bezoekers.



De opvallendste attracties zijn Toxic, Around the World, Dance Mix, Disco Jumper XXL, Reactor, Power Polyp, Snow Jet, Chaos, Spinning Coaster, Haunted Castle, Fire Department, Boobytrap Hotel XXL, Hell Raiders, Break Dance, Viva Las Vegas, Happy Spider, Geister Villa en Air Race Bungee.



Verder staat op de Spoorlaan een reuzenrad, dat tot en met half september mag blijven. De kermis zelf duurt tot en met zondag 26 juli. Bezoekers zijn dagelijks welkom vanaf 13.00 uur. De attracties sluiten van zondag tot en met woensdag om 21.00 uur. Op alle andere dagen blijft de kermis tot 23.00 uur open.

















































































































