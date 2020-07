Europa-Park

Europa-Park annuleert halloweenevenement Traumatica

Traumatica, het grote halloweenevenement van Europa-Park, wordt dit jaar geschrapt. Dat heeft directeur Michael Mack zojuist bekendgemaakt. Vanwege de coronacrisis is het volgens het Duitse attractiepark niet mogelijk om het grootschalige horrorfeest door te laten gaan.



"Het is zoals het is: helaas hebben we met pijn in ons hart Traumatica voor dit jaar moeten annuleren", aldus Mack. "Dit project gaat mij persoonlijk aan het hart, dus we gaan alles op alles zetten om volgend jaar weer terug te zijn."





ZIE OOK: Traumatica in Europa-Park: exclusieve halloweenavonden met vijf spookhuizen



Traumatica vindt traditiegetrouw plaats op een terrein aan de rand van het park, in de buurt van waterachtbaan Poseidon. Er moeten aparte tickets voor gekocht worden. Vorig jaar waren er vijf spookhuizen, drie scare zones en twee shows, met een post-apocalyptisch thema.



Lockdown

"Dit is klote: eerst de lockdown en nu geen Traumatica", meldt de organisatie op social media. "2020 is een moeilijk jaar en door de huidige maatregelen is het onmogelijk om een Traumatica-beleving aan te bieden die je van ons gewend bent."



Een kleine pleister op de wond: in het najaar presenteert Europa-Park de losstaande virtualreality-attractie Yullbe. Daar zal ook een horrorversie van beschikbaar zijn.

ZIE OOK: Europa-Park werkt aan nieuwe VR-attractie