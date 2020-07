Efteling

Oeps: Efteling vergeet verlichting aan te zetten in Droomvlucht

Efteling-bezoekers waren vanavond met stomheid geslagen toen ze een ritje maakten in de attractie Droomvlucht. Medewerkers vergaten om de verlichting in de attractie aan te zetten. Het resultaat: een ritje door een sprookjeswereld in het pikkedonker.



De muziek en de karretjes werkten, maar daar bleef het ook bij. Erik de Roo filmde hoe hij in het donker door het Wonderwoud, de Elfentuin, de Hemelburchten en het Zompenwoud zweefde. Dankzij een lampje op zijn telefoon kwamen er toch enkele herkenbare decorstukken in beeld.





Dat gebeurde rond 19.15 uur. Pas toen De Roo in het Zompenwoud was aangekomen, sprongen de lampen weer aan. "We mochten nog een rondje en kregen excuses", vertelt hij aan Looopings. Hij kon wel lachen om het surrealistische voorval. "Een medewerkster gaf aan dat ze het gewoon vergeten waren."



Nieuwe groep

De Efteling was vandaag geopend van 09.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 23.00 uur. Om 18.00 uur werd het park schoongeveegd. Een uur later kwam een nieuwe groep bezoekers binnen.

