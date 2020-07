Disneyland Paris

Hoe magisch is Disneyland Paris nog met schermen, hekken en mondkapjes?

Is een bezoek aan Disneyland Paris nog de moeite waard in tijden van corona? Bezoekers moeten rekening houden met tal van kleine aanpassingen in de parken, plus een belangrijke nieuwe regel. Iedereen moet altijd een mondkapje dragen, ook in de buitenlucht. De enige uitzondering is tijdens het eten of drinken.



Dat geldt voor het volledige Disney-terrein. Wie zich niet prettig voelt bij het dragen van een mond- en neusmasker, kan dus beter thuisblijven. In de Disney-parken zijn ook mondkapjes te koop: twee stuks voor 1,90 euro. Daarnaast is het verplicht om bij het betreden van een wachtrij, restaurant, souvenirwinkel of attractie de handen te desinfecteren. Op strategische punten zijn pompjes met ontsmettingsmiddel geplaatst.





Een andere opvallende wijziging is het gebruik van dranghekken op drukke plekken, zoals bij de bagage- en toegangscontrole. Bij de ingang staan medewerkers klaar om reserveringen van bezoekers te checken. Daarna mogen gasten zelf hun ticket of abonnement scannen bij de tourniquets.



Spatschermen

Alle wachtrijen zijn voorzien van enorme stickers met de tekst "Please do not stand here" en "Distance à respecter". Die moeten ervoor zorgen dat gezelschappen minstens een meter van elkaar vandaan blijven. Waar wachtrijen elkaar kruisen, werden spatschermen gebouwd. Disney investeerde in schotten in de stijl en kleuren van de attracties, zodat ze zo min mogelijk uit de toon vallen.



Officieel moet overal één meter afstand gehouden worden tussen huishoudens, maar daar wordt niet erg streng op gecontroleerd. Ook medewerkers houden zich er niet aan. Wel dragen alle personeelsleden een mondkapje en indien gewenst ook veiligheidsbrillen. De afstandsregel wordt wel voortdurend gehanteerd in karretjes en bootjes van attracties, waar steeds rijen open blijven.



FastPass

In het Disneyland Park worden bezoekers bij binnenkomst verwelkomd door een gigantisch nieuw bord met de tekst "It's time for magic". Er zijn geen folders en plattegronden beschikbaar. Wie de weg zoekt, kan de officiële Disneyland-app gebruiken. Het FastPass-systeem en rijen voor single riders worden niet gebruikt. Bij alle prullenbakken staat de klep permanent open, zodat bezoekers die niet hoeven aan te raken.



De gebruikelijke meet-and-greets met de Disney-figuren gaan niet door. In plaats daarvan poseren karakters op afstand voor selfies. Dat gebeurt zowel op straat als in verschillende theaters, zoals Animation Celebration, het Studio Theater en het Animagique Theater. Verder staan er op sommige plekken Disney-fotografen die bezoekers op de foto kunnen zetten.



Tower of Terror

Sommige kleinschalige attracties zijn dicht vanwege corona, zoals Rustler Roundup Shootin' Gallery in Frontierland. In spookhuis Phantom Manor staan in de twee voorshows vakken op de vloer die aangeven waar gezelschappen moeten staan. De voorshow van The Twilight Zone Tower of Terror is volledig uitgeschakeld.



Ondanks corona wordt bij darkride Ratatouille: The Adventure en filmvoorstelling Mickey's PhilharMagic gewoon gewerkt met 3D-brillen. Die beslaan echter snel door het verplichte gebruik van mondkapjes. Buzz Lightyear Laser Blast is nog gesloten voor onderhoud. De attractie had deze zomer heropend moeten worden, maar de werkzaamheden hebben vertraging opgelopen. Wel is stoomtrein Disneyland Railroad eindelijk weer operationeel.















