Efteling

Efteling stopt met aparte zomeravonden: openingstijden weer aangepast

De openingstijden van de Efteling worden weer aangepast. Het attractiepark stopt al na twee weken met aparte avondopenstellingen. Eigenlijk was het de bedoeling om tot eind augustus dagelijks open te gaan van 09.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 23.00 uur. Bezoekers moesten kiezen voor een dag- of avondticket.



Het nieuwe concept was op zijn zachtst gezegd geen succes. De avonden trokken vaak hooguit enkele honderden mensen. Bovendien klaagden verblijfsgasten dat ze plotseling bij moesten betalen voor een avondbezoek: 25 euro per persoon.





Nu grijpt de Efteling in. Vanaf vrijdag 17 juli is het park dagelijks geopend van 09.00 tot 22.00 uur. Dagkaarten van 45 euro zijn de hele dag geldig. Avondtickets van 25 euro blijven bestaan. Die zijn straks goed voor toegang vanaf 18.00 uur.



Gecompenseerd

De wachtrijen van de attracties sluiten dan om 22.00 uur. Verblijfsgasten hebben geluk: zij mogen vanaf 17 juli alsnog een hele dag naar binnen. Wie al aparte tickets voor een avond had besteld, zal gecompenseerd worden.



Volgens de Efteling heeft de plotselinge ommezwaai niet te maken met de massale onvrede, maar met versoepelingen op coronagebied. "Nu de landelijke maatregelen versoepeld zijn, kunnen we op een veilige manier iets meer gasten ontvangen", staat in een verklaring. "Dit maakt de dubbele openstelling overbodig."

