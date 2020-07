Gardaland Resort

Italiaans pretpark Gardaland in coronatijd: 'Chaos en wanpraktijken'

Een Vlaams gezinnetje dat afgelopen week een bezoek bracht aan het Italiaanse pretpark Gardaland, heeft met verbazing gekeken naar het gedrag van bezoekers en personeel. In het attractiepark gelden strenge coronaregels, maar die worden volledig genegeerd. Dat zorgt voor chaos en onveilige momenten, schrijven Karlien De Cock en Robin Peeters op hun reisblog Ingecheckt.be.



Ze spreken over "wanpraktijken en stresserende situaties". Dat begon al op het plein bij de ingang. "Er was complete chaos. Honderden mensen stonden samengepakt om aan te sluiten in een gigantische meandering voor de ticketcontrole." Bordjes geven aan dat iedereen minimaal één meter afstand moet houden, maar in de praktijk gebeurt dat niet.





ZIE OOK: PortAventura World: bezoekersrecord in 2019, handjevol bezoekers in 2020



Eenmaal binnen moeten bezoekers virtueel wachten bij de attracties, met behulp van een speciale app. Die bleek niet goed te werken, waardoor het systeem juist een averechts effect had. "Zo stonden er steevast grote groepen mensen vlak voor de ingang van de attractie te wachten op het moment dat de app hun de verlossende melding gaf dat ze eindelijk aan de beurt waren. Van enige social distancing was op dat moment geen sprake."



Te ingewikkeld

Wachtrijen zijn voorzien van opvallende gele stippen die aangeven waar personen moeten gaan staan. "Onze peuter van 2 begrijpt het prima. Voor bezoekers van Gardaland blijkt het te ingewikkeld te zijn. Na al dertig minuten gewacht te hebben in de app, sta je vervolgens nog vijftien minuten in de rij tussen een hoop mensen die niet eens één meter afstand kunnen houden."



Ook medewerkers van Gardaland nemen de afstandsregels niet erg serieus. Zo worden verschillende gezelschappen met oneven aantallen zonder pardon bij elkaar gezet in de karretjes. "Waardoor het geregeld voorkwam dat je naast een wildvreemde moest plaatsnemen."



Verkeerd dragen

Officieel moet iedereen ouder dan 6 jaar in Gardaland voortdurend een mondkapje dragen, behalve tijdens het eten en drinken. "Ook hier werd er nauwelijks gereageerd door medewerkers, die trouwens ook vaak mondmaskers af hadden of verkeerd droegen."



Het Belgische koppel snapt niet dat Italianen zo laconiek omgaan met de maatregelen. "Dit was één van de meest getroffen streken in Europa, mensen zijn hier weken in totale lockdown geweest en nu: they don't care. Wij begrijpen dat niet. Het enige wat we nu kunnen doen is anderen waarschuwen en zeggen: ga nu níet naar Gardaland."

































ZIE OOK: Pretparken in Zuid-Europa starten langzaam maar zeker weer op