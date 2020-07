Plopsa Group

Plopsaland boycot uitreiking Diamond ThemePark Awards: 'Oneerlijk proces'

De Plopsa-pretparken gaan de uitreiking van de Diamond ThemePark Awards dit jaar boycotten. Aanstaande donderdag worden de jaarlijkse pretparkprijzen uitgereikt tijdens een speciale ceremonie. Daarbij zullen in ieder geval geen vertegenwoordigers van de Plopsa Group aanwezig zijn. Zij vinden dat de prijzen nauwelijks iets voorstellen, omdat het stemproces oneerlijk verloopt. Volgens Plopsa zou er een gerechtsdeurwaarder aan te pas moeten komen.



De Diamond ThemePark Awards worden door de initiatiefnemers de 'Oscars van de pretparkwereld' genoemd. Eind 2018 bleek al dat er een luchtje zit aan de verkiezing, omdat er makkelijk gesjoemeld kan worden met het stemproces. Zo konden attractieparken zichzelf nomineren en is het mogelijk om ongecontroleerd een onbeperkt aantal stemmen uit te brengen.





ZIE OOK: 'Oscars van de pretparkwereld' stellen helemaal niets voor, zeggen experts



Exacte aantallen worden niet bekendgemaakt. Bovendien wil de organisatie zo graag dat álle parken in de Benelux in de prijzen vallen, dat er talloze twijfelachtige categorieën zijn bedacht. Vakjuryleden hebben in het verleden al meermaals toegegeven dat het doel niet is om objectieve prijzen uit reiken, maar om de branche in een positief daglicht te stellen.



Niet eerlijk

Hoewel de organisatie voor deze editie een aantal wijzigingen had aangekondigd, is voor de Plopsa-parken de maat vol. "Hoe het stemproces verloopt, is voor ons totaal niet te controleren", vertelt marketingdirecteur Sebastien Momerency van Plopsa aan Looopings. "De organisatie gaat daar niet eerlijk en transparant mee om. Als we daar geen inzicht in krijgen, hebben de prijzen voor ons geen enkele waarde."



Momerency heeft de mensen achter de Diamond ThemePark Awards meermaals gevraagd om een gerechtsdeurwaarder toezicht te laten houden op de verkiezing, zodat manipulatie uit te sluiten is. "Als wij daardoor geen awards meer zouden winnen, zou dat niet erg zijn. Dan gebeurt het tenminste eerlijk." De organisatie geeft echter niet thuis. "We zagen dan ook geen andere mogelijkheid dan voorlopig niet meer samen te werken."



Kindvriendelijk

Vorig jaar won Plopsa nog vier verschillende Diamond Themepark Awards, namelijk die voor Meest Kindvriendelijke Familiepark van België, Beste Achtbaan van België, Leukste Actie op Social Media in België en een E-award voor "de beste online inspanningen".

ZIE OOK: Jaarlijkse pretparkawards aangepast na kritiek