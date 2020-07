Disneyland Paris

Disneyland Paris verrast bezoekers met onverwachte fonteinenshows

Theatervoorstellingen in Disneyland Paris gaan voorlopig niet door, maar bezoekers kunnen wel kijken naar een nieuwe fonteinenshow. Bij het kasteel van Doornroosje wordt enkele keren per dag een voorstelling met fonteinen en muziek vertoond. De soundtrack is het nieuwe nummer 'Coming Home to Disneyland', dat gaat over de heropening van de Disney-parken.



De oorwurm is gebaseerd op de muziek van lentefestival Swing into Spring, dat enkele jaren geleden in Disneyland Paris plaatsvond. Eerder werd de melodie al gebruikt voor een paasviering in Tokyo Disney in Japan.





Disneyland Paris was vier maanden gesloten vanwege het coronavirus. Vanaf vandaag zijn bezoekers weer welkom. Omdat het niet de bedoeling is dat er grote mensenmassa's ontstaan, worden de tijden van de watershow niet gecommuniceerd.



Lion King

Parades en avondspektakels gaan tot nader order niet door, meet-and-greets vinden plaats op afstand. Later deze zomer keren enkele voorstellingen terug, namelijk The Lion King: Rhythms of the Pride Lands en The Jungle Book Jive.

