Dierenpark Pairi Daiza laat minder bezoekers toe na klachtenregen

De Belgische dierentuin Pairi Daiza laat vanaf deze week minder bezoekers binnen. Dat heeft de directie besloten na een klachtenregen op social media. Afgelopen weekend bleek het ondanks de coronacrisis op veel plekken in het park erg druk.



"Hoewel het park 85 hectare beslaat, zijn er plaatsen waar bezoekers massaal bijeenkomen, zoals voor de panda's", aldus een woordvoerster. Ze vertelt in Belgische media dat Pairi Daiza al veel maatregelen had getroffen. Bewakingscamera's houden de bezoekersstromen in de gaten en via luidsprekers wordt omgeroepen dat afstand houden verplicht is. Op sommige plekken moeten mondkapjes gedragen worden.





Ook lopen er dertig 'coronastewards' door het park die lakse mensen herinneren aan de regels. Toch ging het vooral zondag behoorlijk mis. Op Twitter verschenen foto's van afgeladen paden. "Hoeveel volk mag er hier dan binnen als er geen corona is?", vroeg Michelle Ginée zich af.



Teleurgesteld

Frederik Cornelis zegt teleurgesteld te zijn in Pairi Daiza. "Wat een leuke maar vooral veilige uitstap had moeten worden was een half dagje stressen om dan toch te beslissen om vroeger naar huis te gaan. Spijtig van het geld maar vooral spijtig voor de gezondheid!"



Pairi Daiza liet naar eigen zeggen al minder bezoekers toe dan door de veiligheidsraad wordt aanbevolen. Nu schroeft het park de capaciteit verder terug tot 30 procent van het normale maximum. "Het is jammer om nog strengere maatregelen te moeten nemen voor een paar individuen die niet willen voldoen aan de regels die zijn opgesteld voor de veiligheid van iedereen", aldus de voorlichtster.









