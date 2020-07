Energylandia

Energylandia stelt opening van spectaculaire nieuwe achtbaan uit tot 2021

Het Poolse pretpark Energylandia moet de opening van een nieuw themagebied met een sensationele nieuwe achtbaan uitstellen. Eigenlijk had dit jaar themadeel Aqualantis open moeten gaan. Het absolute hoogtepunt zou de 38,5 meter hoge lanceerachtbaan Abyssus worden.



De attractie van de Nederlandse fabrikant Vekoma haalt een topsnelheid van zo'n 100 kilometer per uur. Het gebied, ontworpen door het Nederlandse bedrijf Jora Vision, omvat verder een disk'o coaster, een boomerang coaster, een boottocht, een interactieve waterattractie, een duikshow, een restaurant en een souvenirwinkel.





Door het coronavirus zal Aqualantis dit jaar echter niet meer opengaan, bevestigt een woordvoerder van Energylandia aan Looopings. "We gaan stoppen met het promoten van het nieuwe gebied", zegt hij. "De opening zal plaatsvinden in 2021."



Spookhuis

Energylandia is sinds 6 juni weer open voor bezoekers. Ondanks het uitstellen van Aqualantis kon het park wel twee andere nieuwigheden presenteren aan het publiek: waterbaan Anaconda en spookhuis Monster Attack werden vernieuwd.





