Efteling

Grote problemen bij Sprookjesboom in de Efteling

De beroemde Sprookjesboom in de Efteling blijft voorlopig stil. Het sprookjesfiguur kampt al sinds de heropening van het attractiepark in mei met een hardnekkig defect. Nu, bijna twee maanden later, is dat probleem nog steeds niet opgelost. Volgens een woordvoerder kan dat nog wel even duren.



"Er is sprake van een storing", aldus de woordvoerder. Wat er precies aan de hand is, zegt hij niet. "We werken er hard aan." Toch vertelt de Sprookjesboom de komende tijd nog geen verhalen. "We gaan uit van na de zomer."





Tot die tijd heeft de boom zijn ogen dicht. Er staat een simpel bordje met 'Storing' voor. Het uitschakelen van de Sprookjesboom heeft in ieder geval niet te maken met coronamaatregelen, zegt de voorlichter. In het Sprookjesbos is wel de boottocht bij De Zes Zwanen buiten gebruik, omdat afstand daar niet gegarandeerd kan worden.



Acteur

De Sprookjesboom staat sinds 2010 in het Sprookjesbos, tussen De Nieuwe Kleren van de Keizer en De Vliegende Fakir. Hij vertelt verschillende sprookjesverhalen aan voorbijgangers. Zijn stem werd ingesproken door acteur Hero Muller.

