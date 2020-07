Efteling

Efteling verhoogt capaciteit: ruim 15.000 bezoekers per dag

De capaciteit van de Efteling is de afgelopen maanden stapsgewijs verhoogd. Toen het attractiepark in mei heropende na een wekenlange sluiting, werden vanwege de coronamaatregelen slechts enkele duizenden bezoekers binnengelaten. Inmiddels is de capaciteit verhoogd tot ruim 15.000 personen per dag.



Dat melden ingewijden aan Looopings. De Efteling maakt zelf geen exacte bezoekersaantallen bekend. Het attractiepark wil alleen kwijt dat momenteel gewerkt wordt met "minder dan 50 procent van de maximale capaciteit".





Die bewering klopt in theorie, want op absolute topdagen in het hoogseizoen trok de Efteling in het verleden soms meer dan 35.000 bezoekers. Toch zijn de wachttijden bij de attracties ook nu opvallend lang. Karretjes en bootjes worden meestal namelijk slechts voor de helft gevuld.



Wachttijden

"Ondanks het beperkte aantal gasten, kunnen de wachttijden van de attracties langer zijn dan op een reguliere dag met hetzelfde aantal gasten", legt de Efteling uit. "Dit heeft te maken met het feit dat we ook in de attracties anderhalve meter afstand tussen huishoudens dienen te waarborgen en hierdoor is er een lagere capaciteit."



Doordat er minder tickets verkocht worden, zijn er ook minder inkomsten dan gewoonlijk. Daardoor probeert de Efteling in coronatijd waar mogelijk geld te besparen, bijvoorbeeld door bouwprojecten uit te stellen. Volgens directeur Fons Jurgens komt het park "in ieder geval tot begin volgend jaar" niet in de financiële problemen.



Gemiddeld

In 2019 verwelkomde de Efteling nog 5,26 miljoen bezoekers: gemiddeld 14.410 bezoekers per dag. De huidige maximumcapaciteit is dus hoger dan het gemiddelde dagelijkse bezoekersaantal buiten coronatijd.

