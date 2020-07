Efteling

Efteling: geen aparte voorshow meer bij Symbolica

In de Efteling-attractie Symbolica wordt sinds kort niet meer gewerkt met een aparte voorshow. Normaal gesproken zien bezoekers in de zogeheten Vestibule hoe Pardoes de introductie van lakei O.J. Punctuel verstoort. Hij splijt een trap open, zodat gasten richting de catacomben kunnen wandelen.



Nu is er een doorlopende voorstelling, waarbij de trap permanent openstaat. Bezoekers maken daardoor slechts een deel van het verhaal mee. Eerder was de ruimte al voorzien van grote spatschermen om te voorkomen dat bezoekers te dicht bij elkaar in de buurt komen.





De nieuwe methode is bedoeld om de doorstroming te verbeteren, bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Daardoor ligt de capaciteit van de attractie hoger. Eenmaal aangekomen in het station kiezen gasten normaal gesproken één van de drie tours door het Paleis der Fantasie. Vanwege het coronavirus kunnen ze nu niet kiezen.

