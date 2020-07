Efteling

Efteling-bezoekers kraken coronaversie van Raveleijn af: 'Wat een afgang'

De coronaversie van Efteling-voorstelling Raveleijn stelt helemaal niets voor. Dat laten Efteling-bezoekers in groten getale weten op social media. Sinds begin deze maand wordt de paardenshow weer opgevoerd, maar in verband met de coronacrisis koos het attractiepark voor een alternatieve opzet. Die valt niet in de smaak bij het publiek.



Normaal gesproken duurt Raveleijn ruim twintig minuten. Omdat er in coronatijd bezuinigd moet worden, staat er nu een show van slechts elf minuten op de planken. Het belangrijkste onderdeel van Raveleijn - een vuurspuwende mechanische draak - is weggelaten.





"Ik vind deze show echt afschuwelijk", schrijft ene Tristan op Twitter. "Zelfs voor Raveleijn is dit dramatisch slecht", vindt Ramon Heeren. "Het publiek blijft aan het eind vertwijfeld zitten. Dat was het?" Corneel Vanfleteren pleit ervoor om Raveleijn voorlopig te schrappen. "Niets programmeren is allicht beter dan deze rommel, en het bespaart ook nog eens een hoop." Kevin de Jager denkt er hetzelfde over. "Doe dan gewoon géén show in plaats van deze ellende."



Slaat nergens op

Femke Zandee noemt de nieuwe Raveleijn-show "deprimerend, verwarrend, en saai". "De paardenstunts zijn nog misplaatster dan normaal. De gevechten zijn slaapverwekkend. Drama." Jeroen Schulz heeft nog wel een tip voor mensen die de voorstelling nog gaan zien. "Neem net als ik een goed boek mee, of een leuke puzzel", schrijft hij cynisch. Shane: "Ze weten er elke keer weer pure shitzooi van te maken. Deze show slaat weer nergens op."



Ook op Facebook zijn de klachten niet van de lucht. "Het was al niks maar dit stelt echt niks meer voor", zegt Sjonnie Breda. "Wij vonden de show erg tegenvallen", meldt Simone Martin. "Drie kwartier voor de poort staan te wachten om maar een plekje te hebben, maar dit was het absoluut niet waard." Sem Berkelmans: "Echt verschrikkelijk. Heel slecht. Dat ze dit durven uit te voeren vind ik knap, want de tranen springen in je ogen."



Huilen

"Wat een afgang", oordeelt Robin van Dongen. Remco Theunisz is verbaasd dat het kennelijk nóg slechter kon. "En de originele show was al niet veel aan." John Oostdijk: "Viel enorm tegen, echt een heel slap aftreksel van de normale show." Kevin Eyselbergs heeft nog wel een suggestie voor een goed alternatief. "Ik denk dat een Roodkapje die tien minuten staat te huilen nog interessanter is dan dit."



Raveleijn wordt geproduceerd door het Franse themapark Puy du Fou, in opdracht van de Efteling. Het is niet bekend hoelang men deze versie nog wil blijven opvoeren. Normaal gesproken draait de show tot en met de kerstvakantie. Op dit moment is er in de arena slechts plek voor een beperkt aantal toeschouwers, omdat er tussen alle gezelschappen minimaal anderhalve meter afstand gehouden moet worden.

