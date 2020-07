ZOO Antwerpen

ZOO Antwerpen opent neushoornverblijf en vergroot savanne

De dierentuin van Antwerpen kan twee nieuwigheden presenteren. In het voormalige Rundergebouw wonen nu witte neushoorns en de savanne is dubbel zo groot geworden. Het historische Rundergebouw van Emile Thielens, uit 1908, is speciaal voor de nieuwe bewoners verbouwd.



De vloer en pilaren werden verstevigd om het gewicht van de neushoorns te kunnen dragen. De buitenkant is teruggebracht in de pittoreske cottagestijl zoals Thielens die begin vorige eeuw ontwierp. De hele renovatie duurde maar liefst drie jaar.





De nieuwe neushoorns, Timbo en Amiri, zijn afkomstig uit respectievelijk het Franse Zoo Amnéville en de Duitse Allwetterzoo Münster. ZOO Antwerpen zal met deze dieren deelnemen aan het Europese fokprogramma.



Modderbaden

Het buitenverblijf van de jonge mannetjes is middels een doorgang achter het Varkensgebouw verbonden met de al bestaande savanne, die daardoor ruim twee keer zo groot is geworden. Timbo en Amiri kunnen er gebruik maken van modder- en zandbaden.



Ook voor andere bewoners, zoals de zebra's, zijn relaxplekken ingericht. Deze zijn afgeschermd met rotsen zodat de neushoorns er niet kunnen komen. In de toekomst wil ZOO Antwerpen nog antilopen en kleine zwijnen toevoegen aan de vernieuwde savanne.

