Diergaarde Blijdorp

Dierentuin Blijdorp wil fans mobiliseren met nieuwe campagne

Diergaarde Blijdorp hoopt deze zomer op de steun van fans. De Rotterdamse dierentuin heeft abonnementhouders, vrienden en partners naar eigen zeggen hard nodig om deze moeilijke periode door te komen. Daarom wordt er een nieuwe campagne gelanceerd met de slogan "Ik ben een Blijdorpert".



"Blijdorperts kunnen hun betrokkenheid tonen door een donatie te doen, maar ook door anderen aan te sporen om een Blijdorpert te worden", laat het dierenpark weten. Er wordt ook een speciaal T-shirt uitgebracht waarmee fans hun trots en steun kunnen uitdragen.





Blijdorp kijkt naar eigen zeggen aan tegen een recordverlies. "De sluiting om de verspreiding van het coronavirus te stoppen en de gefaseerde en beperkte heropening vanaf 20 mei hebben een groot gat geslagen in onze begroting", zegt directeur Erik Zevenbergen.



40 procent

Op dit moment draait de dierentuin op 40 procent van de maximale capaciteit, terwijl de kosten voor het verzorgen van de dieren gelijk zijn gebleven. "We zetten alle zeilen bij, maar nu is het punt gekomen dat we het echt niet meer alleen aan kunnen."



Zevenbergen benadrukt dat er al veel initiatieven zijn gestart om Blijdorp te helpen. Zo konden abonnementhouders afzien van hun compensatie en werd er geld opgehaald met een actie voor kwetsbare kinderen en zorgverleners. "Maar we hebben een heel groot gat te dichten, niet van tonnen, maar van miljoenen. Het kan dan ook niet anders of we moeten moeilijke keuzes maken."



100 miljoen euro

Dat heeft niet alleen gevolgen voor de organisatie, maar ook voor een onlangs gepresenteerd masterplan. Blijdorp kondigde in maart aan de komende jaren 100 miljoen euro te willen investeren. Zevenbergen: "Daar staan we nog volledig achter, maar het vergt wel creativiteit en veel steun van buitenaf om weer terug op het pad richting 2030 te komen."

