Efteling

Efteling-componist komt niet meer in de Efteling: 'Voelt niet lekker'

Efteling-componist Maarten Hartveldt laat zich tegenwoordig niet meer zien in de Efteling. De Tilburger componeerde de muziek van Het Meisje met de Zwavelstokjes in het Sprookjesbos én de algemene parkmuziek die tussen 2005 en 2017 te horen was. Vandaag de dag zet hij echter geen stap meer in het Kaatsheuvelse attractiepark.



"Ik kom daar eigenlijk nooit", vertelt Hartveldt in gesprek met de podcast After Park Lounge. De componist is verwikkeld in een hoogoplopend conflict met auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra, omdat hij vindt dat hij een te lage vergoeding heeft ontvangen voor onder meer zijn Efteling-muziek.





ZIE OOK: Rechter buigt zich opnieuw over klacht van Efteling-componist



Morgen doet het Amsterdamse gerechtshof daar uitspraak over, na een langslepende juridische procedure. Volgens Buma/Stemra heeft de Efteling eerder beweerd dat Hartveldts muziek al in 2009 niet meer te horen was. De componist kan dat naar eigen zeggen haast niet geloven.



Onbehaaglijk

"Nee, ik kom daar niet", vervolgt hij. "Dat is omdat ik me een beetje onbehaaglijk voel door die hele situatie." Om voor de rechtszaak alle feiten over de muziek op een rijtje te krijgen, heeft hij het park ooit stiekem moeten bezoeken met een gerechtsdeurwaarder. Dat noemt Hartveldt "niet fijn". Geen Efteling voor hem dus. "Het voelt toch niet lekker."



Overigens is de componist onlangs wel uitgenodigd om naar de Efteling te komen, door Radio 1. De radiozender wilde Hartveldt ín het park interviewen over de zaak. Dat zag de communicatieafdeling van de Efteling echter niet zitten. Die besloot daar geen toestemming voor te geven.

ZIE OOK: Nu beluisteren: nieuwe parkmuziek in de Efteling