Foto's: neem een kijkje op de nieuwe Toverland-camping

Toverland heeft een belangrijke eerste stap gezet op het gebied van verblijfsrecreatie. Het Limburgse attractiepark droomt al jaren van een eigen hotel. Dat is er nog niet, maar afgelopen weekend opende wel een Toverland-camping. Looopings nam een kijkje.



Het zogenoemde Pop-Up Summer Camp is tot en met 23 augustus te vinden op het oude parkeerterrein van Toverland, gelegen tussen het overdekte themagebied Land van Toos en houten achtbaan Troy. De oude ingang van het pretpark fungeert als receptie.





Daar zijn ook kleding, knuffels, spelletjes, servies en ansichtkaarten verkrijgbaar, net als praktische producten als handdoeken, kussens, zonnebrandcrème, tandpasta, tandenborstels, pampers, babydoekjes, maandverband, tampons, poncho's. paraplu's en kaarsen.



Ontbijt

Toverland leverde geen half werk. Er werd geïnvesteerd in kwalitatieve voorzieningen, gedecoreerd in Toverland-stijl. 's Ochtends laat mascotte Toos Toverhoed zich zien. Het ontbijt kan afgehaald worden in restaurant MaMouche, gelegen in het Land van Toos. Gasten ontvangen een krat met onder andere verschillende soorten broodjes, croissants en beleg.



Bezoekers mogen hun eigen camper, caravan of tent meenemen. Het is ook mogelijk om een ingerichte tent te huren, exclusief beddengoed. Daar staan picknicktafels naast. De Toverland-tenten kunnen niet op slot. Het is dus raadzaam om daar geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten. Toverland vraagt iedereen om tussen 22.30 en 07.00 uur stil te zijn.



Cocktailbar

Een campingplaats reserveren kan via de website van Toverland. Abonnementhouders krijgen korting. Een verblijf is altijd inclusief onbeperkte toegang tot het attractiepark, dat deze zomer dagelijks open is tot 21.00 uur. Vakantiegasten kunnen tot 22.00 uur terecht in entreegebied Port Laguna, waar 's avonds een dj en een cocktailbar te vinden zijn.









































































