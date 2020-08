Madurodam

Video: nieuwe vliegsimulator Madurodam brengt eerbetoon aan KLM

Madurodam presenteert deze zomer een nieuwe overdekte attractie. Het Haagse themapark opende onlangs de vliegsimulator The Flying Dutchman, waarin een eerbetoon wordt gebracht aan vliegmaatschappij KLM. Bezoekers stappen in een enorm Dakota-vliegtuig voor een "vlucht door ruimte en tijd".



Aan boord van een zilvergrijs Douglas DC-3-toestel worden passagiers welkom geheten door luchtvaartpionier Albert Plesman. Hij was in 1919 mede-oprichter van KLM. Plesman stapt in de cockpit en voert inzittenden in zo'n zes minuten tijd langs verschillende Nederlandse hoogtepunten, waaronder de Amsterdamse grachten en de Rotterdamse haven.





Ook is er een abstracte duik in kunstzinnige en architectonische meesterwerken en de muzikale wereld. Het toestel zelf beweegt niet, maar met behulp van videoschermen en speciale effecten wordt de indruk gewekt dat bezoekers echt vliegen.



3,5 miljoen

Met de komst van The Flying Dutchman heeft Madurodam naast de bekende miniatuurstad nu zes overdekte attracties. De bouw nam ruim anderhalf jaar in beslag. Er werd 3,5 miljoen euro in het project geïnvesteerd. Het vliegtuig - 18 meter lang en 30 meter breed - arriveerde al in het najaar van 2018.

