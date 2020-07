Efteling

Tien jaar na sluiting Waterorgel Efteling: 'Kans op heropening is nihil'

Het is deze week precies tien jaar geleden dat het Waterorgel in de Efteling voor het laatst operationeel was. De overdekte, muzikale fonteinenshow was tussen 1966 en 2010 te zien in het Carrouselpaleis. Hoewel het orgel nu al een decennium droog staat, heeft de Efteling het schouwspel nooit definitief verwijderd.



Ook anno 2020 durft een woordvoerder van de Efteling geen uitsluitsel te geven over de toekomst van de attractie. "Het Waterorgel is nog niet definitief afgeschreven", zegt de voorlichter. "Maar er zijn in ieder geval geen plannen op de korte termijn."





Friso Geerlings van de onafhankelijke Efteling-encyclopedie Eftepedia acht de kans zeer klein dat bezoekers het orgel ooit nog in volle glorie kunnen aanschouwen. "Die kans lijkt me nihil", vertelt hij aan Looopings. "Zeker als het in de vorm van tien jaar geleden zou zijn, met die oubollige muziek van de Kermisklanten."



Nostalgisch

Mocht de Efteling het Waterorgel toch weer in gebruik willen nemen, dan kan het attractiepark volgens Geerlings beter een nieuwe versie op poten zetten. "Met net iets gavere effecten, zoals mist, led-verlichting en andere muziek. Dat trekt natuurlijk geen groot publiek, maar het is wellicht voor betrekkelijk weinig geld een kleine, nostalgische toevoeging."



Nog aannemelijker is dat de Efteling de ruimte voor andere doeleinden blijft gebruiken, aldus Geerlings. De foyer fungeerde een tijdje terug al als tv-studio. "De ruimte is natuurlijk ook geschikt als feestzaal en horecalocatie. En wie weet zien we er ooit een andere kleinschalige overdekte attractie terug, die past bij de kermisromantiek van het Carrouselpaleis."



Aquanura

Moeten Efteling-fans rouwig zijn om het verlies van het Waterorgel? "Nee, uiteindelijk is er toch maar weinig echt onmisbaars verloren gegaan. Zeker nu Aquanura op de Vonderplas sinds 2012 ongeveer hetzelfde doet, maar dan veel grootser."

