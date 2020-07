Nieuws

Efteling krijgt bijna 10 miljoen euro aan coronasteun van de overheid

De Efteling heeft grofweg 10 miljoen euro aan subsidie ontvangen om lonen door te kunnen betalen tijdens de coronacrisis. Het Kaatsheuvelse sprookjespark deed een beroep op de NOW-regeling, de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Om precies te zijn kreeg de Efteling 9.934.824 euro.



Dat blijkt uit een voorlopig overzicht van overheidsinstelling UWV. Het gaat om voorschotbedragen. Nagenoeg alle Nederlandse pretparken ontvingen belastinggeld om de coronaperiode door te komen, omdat werknemers tijdens de maandenlange sluiting niet aan het werk konden. De Efteling spant echter de kroon.





ZIE OOK: Efteling-directeur wil af van anderhalve meter afstand



Andere pretparken kwamen niet boven de 1 miljoen euro uit. Zo moest Walibi Holland genoegen nemen met zo'n 936.000 euro. Toverland ontving 822.000 euro, Duinrell 704.000 euro en Madurodam 619.000 euro. Attractiepark Slagharen deed een beroep op 481.000 euro, Julianatoren op 309.000 euro. Hekkensluiters zijn Avonturenpark Hellendoorn met 179.000 euro, Plopsa Indoor Coevorden met 175.000 euro en Drievliet met 148.000 euro.



Blijdorp

Ook voor de Nederlandse dierentuinen was er veel financiële steun. Die lijst wordt aangevoerd door Diergaarde Blijdorp met 1.268.844 euro, gevolgd door Beekse Bergen met 1.144.000 euro. Andere grote namen zijn Burgers' Zoo (954.000 euro), DierenPark Amersfoort (914.000 euro) en Ouwehands Dierenpark (634.000 euro).



De Amsterdamse dierentuin Artis staat op de lijst als Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra (875.000 euro). Dierenpark Wildlands in Emmen, dat gerund wordt met geld van de gemeente, kreeg 1.061.000 euro van het UWV. Apenheul kon 512.000 euro tegemoetzien, het Dolfinarium 534.000 euro.



Noodpakket

De bedragen zijn uitgekeerd tussen maart en mei. Bij bedrijven waar de omzet door corona minstens 20 procent daalde, werd tot 90 procent van de salarissen doorbetaald door de overheid. Inmiddels is er een tweede noodpakket met financiële steun: NOW II.

ZIE OOK: Gemeente Emmen trekt opnieuw de portemonnee voor Wildlands