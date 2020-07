Walibi Belgium

Walibi Belgium: minder graffiti dankzij speciale muur

Walibi Belgium heeft de laatste tijd minder last van graffiti. Het pretpark installeerde enkele seizoenen geleden een groot wit scherm in de wachtrij van houten achtbaan Loup-Garou, in het Nederlands bekend als Weerwolf. Daar mogen bezoekers naar hartelust op schrijven en tekenen.



Er verschijnen namen en andere boodschappen. "Zo voorkomen we dat bezoekers teksten achterlaten op de attractie zelf", vertelt een woordvoerster aan Looopings. Het concept blijkt een succes. "Dankzij onze tag-muur hebben de afgelopen seizoenen een stuk minder graffiti aangetroffen op andere plaatsen in de rij."





Op de witte plaat staat "Tagguez-moi" en "Tag me". Als het scherm volgeschreven is, zorgt Walibi voor een nieuw exemplaar. Voorlopig zijn er geen concrete plannen om ook andere wachtrijen te voorzien van een dergelijke muur. Van alle attracties had Loup-Garou in het verleden het meest te lijden onder kliederende bezoekers.









