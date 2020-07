Familiepark Drievliet

Foto's: bizarre drukte bij Drievliet op zomerse zondag

Ondanks de coronacrisis doet Drievliet goede zaken. Het moet vanochtend even schrikken zijn geweest voor bezoekers die een dagje naar het Haagse familieparkje wilden gaan. Voor de ingang stond een gigantische wachtrij, die zich uitstrekte over de oude parkeerplaats en een grote brug.



Dat zorgde voor opvallende beelden. Drievliet heeft vorig jaar een nieuw parkeerterrein in gebruik genomen, bereikbaar met een loopbrug. Dat terrein was vandaag bomvol. De voormalige parkeerplaats, die eigendom is van de gemeente Den Haag, wordt later getransformeerd tot wandelpark.





Het attractiepark heropende op 1 juni, met een verlaagde maximumcapaciteit. Alle bezoekers moeten vooraf een entreebewijs op datum bestellen. Hoeveel personen er vandaag werden binnengelaten, is niet bekend.



Beperkt

Wel staat op de officiële website van het park: "Drievliet beperkt het aantal bezoekers". Rond 13.00 uur vanmiddag waren er voor vandaag nog gewoon tickets en tijdsloten beschikbaar.

















